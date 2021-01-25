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На вторник и среду синоптики объявили оранжевый уровень опасности

25.01.2021 19:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ближайшие два дня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Во вторник и среду ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 26 января, ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в дневные часы
по югу местами до 21−23 м/с.

В среду, 27 января, ночью и утром на большей части территории республики сохранится ветер порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−23 м/с.

В Минске и Минской области во вторник ожидаются сильные осадки, метель и усиление ветра порывами до 15−18 м/с, в среду ночью сохранится ветер порывами 15−20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе ожидается крайне неустойчивая погода.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе ожидается крайне неустойчивая погода.
 
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