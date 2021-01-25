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Назвали имена 10 финалистов нацотбора на "Славянский базар"
25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Названы имена молодых исполнителей, которые смогут побороться за право представить Беларусь на юбилейном конкурсе в рамках "Славянского базара".
Конкурс длился рекордные шесть часов. И более часа представители Минкульта и Академии искусств, певцы Театра эстрады и народные артисты Беларуси определяли десятку победителей. Так, в финале споют по одному представителю из Могилева, Витебской и Брестской областей. Делегация сразу из Жодино и Гродненской области. И три участника представят Минск.
Финал нацотбора на "Славянский базар" запланирован на март
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Названы имена молодых исполнителей, которые смогут побороться за право представить Беларусь на юбилейном конкурсе в рамках "Славянского базара". ...
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