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В стране продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию
25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Гродно прошло совещание делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента. Обсуждалась Программа социально-экономического развития страны до 2025 года. Также участники выдвинули и ряд собственных предложений, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. В частности, врачи предлагают развивать высокотехнологичную медицину с использованием инвазивных методов лечения в каждом районном центре.
Вопросы, которые планируется вынести на VI Всебелорусском народном собрании, касаются практически всех сфер жизни страны, от сельского хозяйства до образования. Поэтому их обсуждение продолжится.
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Сегодня в Гродно прошло совещание делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента. Обсуждалась Программа...
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