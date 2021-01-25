В стране продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию

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Сегодня в Гродно прошло совещание делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента. Обсуждалась Программа социально-экономического развития страны до 2025 года. Также участники выдвинули и ряд собственных предложений, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. В частности, врачи предлагают развивать высокотехнологичную медицину с использованием инвазивных методов лечения в каждом районном центре.



Иван Глаз, главврач Ивьевской центральной районной больницы: "У нас в данный момент развиваются межрайонные ресурсные центры, в которых оказывается вот эта высокотехнологичная помощь. Но после изучения структуры заболеваемости, необходимости оказания какой-либо специализированной помощи, в некоторых случаях возможно сделать исключение. И если это необходимо, в небольших районах так же оказывать данную помощь".

Вопросы, которые планируется вынести на VI Всебелорусском народном собрании, касаются практически всех сфер жизни страны, от сельского хозяйства до образования. Поэтому их обсуждение продолжится.