|
В Вооруженных силах началась проверка боевой и мобилизационной готовности
25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Военному контингенту предстоит действовать в различных условиях: преодоление водных преград, отработка учебно-боевых задач как днем, так и ночью. Среди локаций не только военные полигоны, но и леса, а также населенные пункты. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Действия войск пройдут практически на всех...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)