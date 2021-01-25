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В Вооруженных силах началась проверка боевой и мобилизационной готовности

25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Военному контингенту предстоит действовать в различных условиях: преодоление водных преград, отработка учебно-боевых задач как днем, так и ночью. Среди локаций не только военные полигоны, но и леса, а также населенные пункты. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

 
 
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Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Действия войск пройдут практически на всех...
 
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