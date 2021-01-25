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Цветные революции - это методы современных гибридных войн

25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И ни к чему, кроме разворовывания государства, они не приводят. Ирина Паламар - украинский общественный деятель, глава общественной организации "Народный союз" прокомментировала ситуацию в постреволюционной Украине.

Ирина Паламар, глава общественной организации "Народный союз" (Украина): "Что мы получили после 2014 года? Огромное количество людей, которые уехали по безвиз в Польшу. Получили повышение тарифов тогда в 4 раза, сейчас уже чуть ли не в 6-8 раз. Мы получили закрытие поликлиник. Отменяют 9, 10 класс. Мы получили падение экономическое, падение доходов людей и сокращение населения. Цветные революции - это метод ведения гибридных войн. Такие слабые страны, как Украина, не могут сопротивляться таким вещам. Эти революции организуют из вне фонды и разного рода огромные корпорации, олигархи, мегаолигархи. И наши, которые грабят потом ресурсы и нашу территорию. Вот пенсионеры сгорели, дедушка хотел получить бесплатную еду и умер, замерз. Это наследки того, что просто использовали людей".

 
 
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И ни к чему, кроме разворовывания государства, они не приводят. Ирина Паламар - украинский общественный деятель, глава общественной организации "Народный союз"...
 
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