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Цветные революции - это методы современных гибридных войн
25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
И ни к чему, кроме разворовывания государства, они не приводят. Ирина Паламар - украинский общественный деятель, глава общественной организации "Народный союз" прокомментировала ситуацию в постреволюционной Украине.
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И ни к чему, кроме разворовывания государства, они не приводят. Ирина Паламар - украинский общественный деятель, глава общественной организации "Народный союз"...
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