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Безопасность глазами детей в Минском дворце детей и молодежи

25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Деревянный светофор, инспектор ГАИ из теста, елочные украшения в виде дорожных знаков. Более 300 работ представили школьники во Дворце детей и молодежи на выставке-конкурсе детского творчества "Выполняем законы дорог". Работы представлены в 12 разных номинациях: рисунки, мягкие игрушки, композиции из соломки, глины и других материалов. Также жюри надо выбрать лучший компьютерный рекламный ролик, телесюжет и сочинение.

Выставка "Выполняем законы дорог" уже стала традиционной - лучшие работы представят столицу на республиканском этапе. Экспозиция детских творческих работ продлится до конца января.

 
 
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Деревянный светофор, инспектор ГАИ из теста, елочные украшения в виде дорожных знаков. Более 300 работ представили школьники во Дворце детей и молодежи на...
 
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