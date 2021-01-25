Безопасность глазами детей в Минском дворце детей и молодежи

Источник материала: БT

Деревянный светофор, инспектор ГАИ из теста, елочные украшения в виде дорожных знаков. Более 300 работ представили школьники во Дворце детей и молодежи на выставке-конкурсе детского творчества "Выполняем законы дорог". Работы представлены в 12 разных номинациях: рисунки, мягкие игрушки, композиции из соломки, глины и других материалов. Также жюри надо выбрать лучший компьютерный рекламный ролик, телесюжет и сочинение.

Выставка "Выполняем законы дорог" уже стала традиционной - лучшие работы представят столицу на республиканском этапе. Экспозиция детских творческих работ продлится до конца января.