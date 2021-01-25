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В деревне Новины Березинского района "Затянули Коляду на дуба"
25.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В деревне Новины Березинского района "Затянули Коляду на дуба". Исключительно здесь проводят этот стародавний обряд. А вот слава о нем идет далеко за пределы деревни: фольклорное деяние - нематериальная историко-культурная ценность Беларуси, она же внесена и в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Что же это за белорусская национальная традиция, известная на весь мир? Ответ - у Натальи Бордиловской (видео).
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В деревне Новины Березинского района "Затянули Коляду на дуба". Исключительно здесь проводят этот стародавний обряд. А вот слава о нем идет далеко за пределы...
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