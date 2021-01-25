В здание культурного центра «Корпус» приходили силовики

Источник материала: Tut.by

К зданию культурного центра «Корпус» вечером в понедельник приезжали силовики. Они увели с собой несколько человек, в том числе сооснователя пространства «Другi паверх» Александра Королевича.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Информация о силовиках рядом со зданием на Машерова, 9, корпус 8, стала появляться примерно в 19 часов понедельника.

В культурном центре «Корпус» на вопросы TUT.BY ответили, что на их площадях, на первом этаже здания, силовиков нет, однако они действительно стоят у дверей и ограничивают вход и выход с территории завода «Горизонт».

Спустя 15 минут сотрудники, работающие в здании, рассказали: силовики уехали, на улицу с собой вывели несколько человек. Один из них — директор общественного объединения «ПОСТ» и сооснователь пространства «Другi паверх» Александр Королевич.

Около 21.00 стало известно, что Александра отпустили.

Он подтвердил TUT.BY, что «уходил с силовиками», однако отказался рассказывать детали.

— Со мной все в порядке, я не задержан.

Королевич добавил, что с его коллегами тоже все хорошо.