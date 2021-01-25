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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М. Пискорский: За протестами в Беларуси и России стоят одни и те же западные кураторы Призывы и инструкции, лозунги и речевки, картинки и видео, которые массово тиражировали через соцсети - это все мы уже проходили. Протестные акции в России и...

Призывы и инструкции, лозунги и речевки, картинки и видео, которые массово тиражировали через соцсети - это все мы уже проходили. Протестные акции в России и Беларуси имеют один сценарий. Об этом нашему каналу заявил известный польский политолог Матеуш Пискорский. По его словам, волнения в Беларуси и России пытаются использовать в своих целях одни и те же политические силы на Западе, задействуя для этого одинаковые технологии и тактические приемы.