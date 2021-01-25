ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

М. Пискорский: За протестами в Беларуси и России стоят одни и те же западные кураторы

25.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Призывы и инструкции, лозунги и речевки, картинки и видео, которые массово тиражировали через соцсети - это все мы уже проходили. Протестные акции в России и Беларуси имеют один сценарий. Об этом нашему каналу заявил известный польский политолог Матеуш Пискорский. По его словам, волнения в Беларуси и России пытаются использовать в своих целях одни и те же политические силы на Западе, задействуя для этого одинаковые технологии и тактические приемы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Призывы и инструкции, лозунги и речевки, картинки и видео, которые массово тиражировали через соцсети - это все мы уже проходили. Протестные акции в России и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by