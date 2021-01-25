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Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля
25.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это уникальная возможность собраться вместе и вместе решить, что предстоит сделать, чтобы страна, в которой жить нам и нашим детям, стала лучше и сильнее.
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Это уникальная возможность собраться вместе и вместе решить, что предстоит сделать, чтобы страна, в которой жить нам и нашим детям, стала лучше и сильнее.
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