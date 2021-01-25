|
В Гродно прошло совещание делегатов ВНС с участием представителей правительства и Администрации Президента
25.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИдея сделать нашу жизнь лучше и комфортнее - и в основе предстоящего в феврале VI Всебелорусского народного собрания. Подготовка к нему продолжается. Сегодня в Гродно прошло совещание делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента. В центре внимания - обсуждение Программы социально-экономического развития страны до 2025 года.
Какие предложения звучали от делегатов западного региона - в репортаже Юрия Карнеловича.
Программа социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы
Чтобы наметить пути развития на ближайшую пятилетку, делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Гродненского региона подвели итоги развития за прошедшие пять лет. По мнению специалистов, ставка на социально ориентированное государство себя оправдала. Поэтому поддержка человека должна оставаться приоритетной задачей для страны.
Социальная сфера напрямую зависит от экономического развития региона. Поэтому сегодня акцентировали внимание на необходимости наращивать его промышленный потенциал, привлекать инвестиции, модернизировать производства и повышать эффективность работы на местах.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Даже тяжелый 20-й год в сравнении с 19-м Гродненская область не допустила падения экономики и ВРП у нас 100,1 % к уровню 19-го года. Несмотря на все сложности, несмотря на падение в сфере услуг, транспорта, все-таки рост сельского хозяйства, рост промышленности, торговли позволил компенсировать эти выпадающие доходы. А в целом за последние 5 лет промышленность выросла на 13 %, сельское хозяйство на 14 %".
Делегаты вынесли на обсуждение и предложения, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. В частности, врачи предлагают развивать высокотехнологичную медицину с использованием инвазивных методов лечения в каждом районном центре.
Иван Глаз, главврач Ивьевской центральной районной больницы: "У нас в данный момент развиваются межрайонные ресурсные центры, в которых оказывается вот эта высокотехнологичная помощь. Но после изучения структуры заболеваемости, необходимости оказания какой-либо специализированной помощи, в некоторых случаях возможно сделать исключение. И если это необходимо в небольших районах так же оказывать данную помощь".
Выпускники вузов акцентировали внимание не только на предоставлении первого места работы, но и на развитии института наставничества. Когда первый год молодого специалиста курирует более опытный коллега.
Бажена Еремич, магистрант Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы: "У нас студенты после того, как заканчивают университет, они в большинстве своем изучали только теорию, а потом им сразу нужно вливаться в практическую деятельность. Поэтому необходимо закрепить наставничество, что бы студентам, молодым специалистам, было проще".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно прошло совещание делегатов ВНС с участием представителей правительства и Администрации Президента
Идея сделать нашу жизнь лучше и комфортнее - и в основе предстоящего в феврале VI Всебелорусского народного собрания. Подготовка к нему продолжается. Сегодня в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)