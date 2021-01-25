В Гродно прошло совещание делегатов ВНС с участием представителей правительства и Администрации Президента

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Какие предложения звучали от делегатов западного региона - в репортаже Юрия Карнеловича.





Программа социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы

Социальная сфера напрямую зависит от экономического развития региона. Поэтому сегодня акцентировали внимание на необходимости наращивать его промышленный потенциал, привлекать инвестиции, модернизировать производства и повышать эффективность работы на местах.







Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Даже тяжелый 20-й год в сравнении с 19-м Гродненская область не допустила падения экономики и ВРП у нас 100,1 % к уровню 19-го года. Несмотря на все сложности, несмотря на падение в сфере услуг, транспорта, все-таки рост сельского хозяйства, рост промышленности, торговли позволил компенсировать эти выпадающие доходы. А в целом за последние 5 лет промышленность выросла на 13 %, сельское хозяйство на 14 %".





Делегаты вынесли на обсуждение и предложения, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. В частности, врачи предлагают развивать высокотехнологичную медицину с использованием инвазивных методов лечения в каждом районном центре.







Иван Глаз, главврач Ивьевской центральной районной больницы: "У нас в данный момент развиваются межрайонные ресурсные центры, в которых оказывается вот эта высокотехнологичная помощь. Но после изучения структуры заболеваемости, необходимости оказания какой-либо специализированной помощи, в некоторых случаях возможно сделать исключение. И если это необходимо в небольших районах так же оказывать данную помощь".





Выпускники вузов акцентировали внимание не только на предоставлении первого места работы, но и на развитии института наставничества. Когда первый год молодого специалиста курирует более опытный коллега.





Бажена Еремич, магистрант Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы: "У нас студенты после того, как заканчивают университет, они в большинстве своем изучали только теорию, а потом им сразу нужно вливаться в практическую деятельность. Поэтому необходимо закрепить наставничество, что бы студентам, молодым специалистам, было проще".





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