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Как будет меняться рынок жилья на протяжении 5 лет, рассказывает министр Р. Пархамович
25.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В программе социально-экономического развития на пятилетку особое внимание уделено строительству жилья.
Подробнее о том, как будет меняться рынок жилья на протяжении 5 лет, мы спросили у главы Минстройархитектуры.
Чтобы строилось больше домов, планируют активней развивать различные финансовые инструменты, такие как лизинг, стройсбережения, а также ипотека. В нашей студии министр Руслан Пархамович (подробнее в видео).
- 4,5 миллиона кв. м жилья будет введено в 2025 году.
- Акцент на индивидуальную жилую застройку.
- К 2025 году будет 10 % арендного жилья.
- 500 тысяч квадратных метров жилья будут на электричестве.
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В программе социально-экономического развития на пятилетку особое внимание уделено строительству жилья. В приоритете доступность и комфорт. Так, средняя...
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