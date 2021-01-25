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Как будет меняться рынок жилья на протяжении 5 лет, рассказывает министр Р. Пархамович

25.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В программе социально-экономического развития на пятилетку особое внимание уделено строительству жилья.

В приоритете  доступность и комфорт. Так, средняя стоимость квадрата с господдержкой не выше среднего заработка. Многоэтажек на электричестве будет не менее трети от всех построенных домов, акцент будет сделан на поддержку индивидуального жилья усадебного типа, а также на развитие рынка арендных квартир. В целом обеспеченность жильем на одного человека к 2025 году будет не менее 28,5 кв. м.

Подробнее о том, как будет меняться рынок жилья на протяжении 5 лет,  мы спросили у главы Минстройархитектуры.
Чтобы строилось больше домов, планируют активней развивать различные финансовые инструменты, такие как лизинг, стройсбережения, а также ипотека. В нашей студии  министр Руслан Пархамович (подробнее в видео).

- Жилье должно быть комфортным, качественным,  доступным.
- 4,5 миллиона кв. м жилья будет введено в 2025 году.
- Акцент на индивидуальную жилую застройку.
- К 2025 году будет 10 % арендного жилья.
- 500 тысяч квадратных метров жилья будут на электричестве.

 
 
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В программе социально-экономического развития на пятилетку особое внимание уделено строительству жилья. В приоритете  доступность и комфорт. Так, средняя...
 
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