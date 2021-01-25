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В программе социально-экономического развития на пятилетку особое внимание уделено строительству жилья.





Чтобы строилось больше домов, планируют активней развивать различные финансовые инструменты, такие как лизинг, стройсбережения, а также ипотека. В нашей студии министр Руслан Пархамович (подробнее в видео).







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как будет меняться рынок жилья на протяжении 5 лет, рассказывает министр Р. Пархамович В программе социально-экономического развития на пятилетку особое внимание уделено строительству жилья. В приоритете доступность и комфорт. Так, средняя...

В приоритете доступность и комфорт. Так, средняя стоимость квадрата с господдержкой не выше среднего заработка. Многоэтажек на электричестве будет не менее трети от всех построенных домов, акцент будет сделан на поддержку индивидуального жилья усадебного типа, а также на развитие рынка арендных квартир. В целом обеспеченность жильем на одного человека к 2025 году будет не менее 28,5 кв. м.Подробнее о том, как будет меняться рынок жилья на протяжении 5 лет, мы спросили у главы Минстройархитектуры.- Жилье должно быть комфортным, качественным, доступным.- 4,5 миллиона кв. м жилья будет введено в 2025 году.- Акцент на индивидуальную жилую застройку.- К 2025 году будет 10 % арендного жилья.- 500 тысяч квадратных метров жилья будут на электричестве.