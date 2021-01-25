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"Сэрцам адданыя роднай зямлі". Участники патриотических объединений, всенародных акций, автопробегов “За Беларусь” и просто неравнодушные к судьбе страны белорусы посетили Дворец Независимости.

Маршрут официальных делегаций

Резиденцию называют рабочей, тем не менее предназначение архитектурной доминанты гораздо глубже. Место не только белорусского единства, здесь решалась судьба не одного, многих государств. Неравнодушные люди, которые действительно хотят мира и благополучия для своей страны, прошли маршрутом официальных делегаций. Сделать селфи в Зеленом зале за столом, собравшим лидеров мировых держав, дорогого стоит. И все же главный посыл встречи - сближение. Люди разных возрастов и профессий сплотились и не растерялись под напором толпы во благо общего дела. Они сделали свой выбор и не боятся озвучивать свое мнение.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники патриотических акций, автопробегов "За Беларусь" посетили Дворец Независимости "Сэрцам адданыя роднай зямлі". Участники патриотических объединений, всенародных акций, автопробегов “За Беларусь” и просто неравнодушные к судьбе страны...

Дворец Независимости распахнул свои двери несколько лет назад. В октябре 2013 здесь состоялись заседание Высшего Евразийского экономического совета и саммит глав государств СНГ. По инициативе президента здание стало народным и в 2015 распахнуло двери для юношей и девушек. Сегодняшние посетители из разных уголков страны приехали целыми семьями, что особенно символично, ведь Беларусь и есть большая общая семья.