IKEA наконец начнет продавать запасные детали для своей продукции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Шведская компания IKEA начнет продавать по всему миру запчасти для своей продукции, чтобы продлить ее срок службы, сообщила представитель производителя Лена Припп-Ковач.

"Чтобы продлить жизнь продукции, ключевым аспектом является наличие запасных деталей, поэтому можно будет обновить вещи, например, купить новые чехлы или ножки для дивана", – сказала она газете Financial Times.

Компания разработает систему онлайн-заказов – купить запчасти можно будет уже в этом году на сайте IKEA.

IKEA – самая крупная в мире торговая сеть товаров для дома, компания была основана в 1943 году. Она работает в более чем 30 государствах мира. В Беларуси магазинов IKEA нет, поэтому граждане республики вынуждены ездить за товарами компании в РФ.