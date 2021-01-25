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IKEA наконец начнет продавать запасные детали для своей продукции

26.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Шведская компания IKEA начнет продавать по всему миру запчасти для своей продукции, чтобы продлить ее срок службы, сообщила представитель производителя Лена Припп-Ковач.

© CC0 / Pexels
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"Чтобы продлить жизнь продукции, ключевым аспектом является наличие запасных деталей, поэтому можно будет обновить вещи, например, купить новые чехлы или ножки для дивана", – сказала она газете Financial Times.

Компания разработает систему онлайн-заказов – купить запчасти можно будет уже в этом году на сайте IKEA.

IKEA – самая крупная в мире торговая сеть товаров для дома, компания была основана в 1943 году. Она работает в более чем 30 государствах мира. В Беларуси магазинов IKEA нет, поэтому граждане республики вынуждены ездить за товарами компании в РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания разработает систему онлайн-заказов – купить запчасти можно будет уже в этом году на сайте IKEA.
 
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