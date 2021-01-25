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В Островце погиб 18-летний военнослужащий внутренних войск

26.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 января. В Островце (Гродненская область) смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщил Следственный комитет. 

"По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7434", — отмечается в релизе.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и опрос сослуживцев погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, "которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя".

Следственное управление УСК по Гродненской области проводит проверку.

Войсковая часть 7434 охраняет объекты Белорусской АЭС.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 января. В Островце (Гродненская область) смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщил Следственный комитет.  "По...
 
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