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В Островце погиб 18-летний военнослужащий внутренних войск
26.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 января. В Островце (Гродненская область) смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщил Следственный комитет.
"По предварительным данным, вечером 25 января поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании при несении службы 18-летнего военнослужащего внутренних войск, который проходил военную службу по призыву в войсковой части 7434", — отмечается в релизе.
Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и опрос сослуживцев погибшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения, "которые зафиксировали, как военнослужащий выстрелил из оружия в себя".
Следственное управление УСК по Гродненской области проводит проверку.
Войсковая часть 7434 охраняет объекты Белорусской АЭС.
БелаПАН.
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Минск, 25 января. В Островце (Гродненская область) смертельно травмирован военнослужащий, проходящий службу по призыву, сообщил Следственный комитет. "По...
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