В Витебске владелец наркомагазина получил 9 лет колонии и большой штраф. Все будут обжаловать приговор

Источник материала: Tut.by

В Витебске суд вынес приговор владельцу интернет-магазина по продаже психотропов — 9 лет колонии усиленного режима, а также штраф 8700 рублей, сообщили в программе «Зона Х» на Беларусь 1.

В даркнете магазин по продаже психотропов под названием «Хали-гали» был известен среди витебских потребителей. Владельца наркошопа задержали в августе прошлого года во время закладки товара. 31-летний мужчина признался в создании и организации торговой точки на интернет-площадке HYDRA.

Выйти на владельцев наркомагазина — большая редкость. Как правило, оперативникам удается задержать лишь курьеров или закладчиков.

— Мужчина, ранее попадавший в поле зрения милиции в связи с незаконным оборотом наркотиков, фасовал приобретенный в России психотроп на мелкие дозы для продажи. Тайники делал по всему городу. Клиенты узнавали о местонахождении товара после оплаты через электронный кошелек. Во время закладки очередной партии его задержали. При обыске у него дома и в тайниках по Витебску изъяли более 850 граммов альфа-PVP, — рассказала официальный представитель УВД Ольга Шкуратова.

Прокурор просил для мужчины 11 лет лишения свободы за незаконный оборот и перемещение психотропов через границу. Суд Железнодорожного района Витебска приговорил его к 9 годам колонии усиленного режима и штрафу 8700 рублей.

Обе стороны будут обжаловать приговор. Адвокат считает его суровым, а гособвинение — слишком лояльным.