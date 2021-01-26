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Почти 180 тысяч заплатят государству два браконьера, которые «ловили» рыбу на электроудочки

26.01.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивацевичах огласили приговор двум браконьерам -их обвиняли в незаконной добыче рыбы, пишет «Івацэвіцкі веснік».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Все произошло на реке Мышанка. С помощью электроудочек 21 октября прошлого года мужчины незаконно выловили 899 рыб. Среди них были плотва, щука, налим, окунь. Браконьеров задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. В отношении сельчан возбудили уголовное дело.

В суде они признали свою вину и раскаялись. Их признали виновными в незаконной добыче рыбы и назначили каждому по три года лишения свободы с отсрочкой на год, а также дали по 2030 рублей штрафа и обязали возместить нанесенный природе вред — 165 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит оплатить 8,2 тыс. рублей госпошлины.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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