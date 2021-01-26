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Предприимчивый школьник продавал «айфоны» через интернет - и гродненец «повелся». Что было дальше
26.01.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Гродно нашел в интернете объявление о продаже двух мобильных телефонов IPhone 7. Связавшись с продавцом, гродненец попросил отправить телефоны по почте наложенным платежом. Однако тут же получил встречное предложение — продавец был готов дать скидку на два IPhone — при условии перевода всей суммы на карту сразу. Что было дальше, рассказали в милиции.
Покупатель перечислил 500 рублей. Но в пришедшей через несколько дней посылке были портативная колонка JBL, пауэрбанк Xiaomi, телефон Lenovo и чехол. Мужчина пошел в милицию.
Там личность продавца установили — им оказался 14-летний минчанин. Подросток не скрывал, что таким образом зарабатывает себе на жизнь — этот мужчина не единственный, кто пострадал от таких действий, ну а деньги, полученные от гродненца, мол, уже потратил.
Мальчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», поэтому материал проверки направлен в инспекцию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности его родителей. По ч. 2 ст. 9.4 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» им грозит штраф 580 рублей.
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Подросток потом не скрывал, что таким образом зарабатывает себе на жизнь - этот мужчина не единственный, кто пострадал от таких действий.
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