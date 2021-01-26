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Юриста ФБК вывезли из России с мешком на голове

26.01.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белоруса Владлена Лося, который работает юристом в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, неизвестные в штатском вывезли из России в Беларусь. Об этом Лось рассказал в своем видеообращении.

В четверг, 21 января, Владлена Лося задержали в Москве, тогда же ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 числа текущего месяца и запретили въезд на территорию РФ до 27 ноября 2023 года.

Потом на него был составлен административный протокол, причина – неповиновение сотрудникам полиции. Из-за этого его задержали на трое суток. Однако после отбывания ареста его сразу же повторно задержали, коллеги не могли с ним связаться и даже собирались подавать заявление о похищении человека.

Но вчера вечером Владлен опубликовал видеосообщение, где подробно рассказал, что с ним происходило эти сутки.

По словам юриста, неизвестные в штатском задержали его, надели наручники и мешок на голову, погрузили в бус и около 10 часов везли в сторону Беларуси. Сразу ему ничего не пояснили, только к полуночи он узнал, что его депортируют из-за нарушения срока выезда из РФ до 25 января и последующие 5 лет он не сможет вернуться обратно.

Лось поясняет, что насилие к нему не применялось, давали пить и предлагали поесть.

На российско-белорусской границе подполковник МВД из Москвы зачитал задержанному постановление о депортации и Лося передали белорусским милиционерам, которые приехали из Витебска.

Белорусы спросили, куда он собирается ехать, есть ли у него деньги и связь, а затем уехали.

Как заметил юрист Навального, в Беларуси сразу за ним начали следить двое людей из машины.

Владлен пошел в ближайшее кафе на границе, где зарядил телефон и связался с коллегами. Было решено, что оставаться в Беларуси небезопасно, поэтому он сразу же поехал в аэропорт. Далее за ним следили уже не из одной машины, а из двух. Юриста так «проводили» до досмотра и паспортного контроля в минском аэропорту.

«Дальше приключений не было. Так я оказался в безопасном месте», - резюмировал Лось.

Куда именно он поехал, в видеосообщении не говорится.

Возможно, причиной такого рода действий силовых структур является не только нарушение юристом срока выезда из России. Напомним, 19 января, сразу после возвращения Навального в Россию и задержания, ФБК  опубликовал расследование, которое называется «Дворец Путина. История самой большой взятки» и показывает зрителям «главную путинскую тайну». За двое суток ролик набрал38 миллионов просмотров.

Владимир Путин прокомментировал данный фильм, заявив, что данный дворец не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам, а все, что там показано - «компиляция» и «монтаж».

 
Теги: Витебск
 
 
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Белоруса Владлена Лося, который работает юристом в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, неизвестные в штатском вывезли из России в Беларусь.
 
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