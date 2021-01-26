Пинчане собирались обсудить с депутатами условия в ИВС, но встречу вдруг отменили

Источник материала: Tut.by

Пинские депутаты отменили встречу с жителями города по поводу условий в местном ИВС, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Пинчане направили народным избранникам коллективное обращение по поводу неподобающих, по их мнению, условий содержания в местном ИВС. Письмо подписали более 30 человек.

Обращение депутаты изучили — и пригласили людей обсудить насущные вопросы в Пинский горисполком на 22 января.

Встреча, к сожалению, так и не состоялась. За несколько часов до ее начала в исполкоме сообщили, что, мол, было более 10 негативных отзывов — и требуется разбирательство. О его результатах, мол, сообщат в СМИ.