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Пинчане собирались обсудить с депутатами условия в ИВС, но встречу вдруг отменили
26.01.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пинские депутаты отменили встречу с жителями города по поводу условий в местном ИВС, пишет
Пинчане направили народным избранникам коллективное обращение по поводу неподобающих, по их мнению, условий содержания в местном ИВС. Письмо подписали более 30 человек.
Обращение депутаты изучили — и пригласили людей обсудить насущные вопросы в Пинский горисполком на 22 января.
Встреча, к сожалению, так и не состоялась. За несколько часов до ее начала в исполкоме сообщили, что, мол, было более 10 негативных отзывов — и требуется разбирательство. О его результатах, мол, сообщат в СМИ.
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Депутаты сослались на то, что требуется разбирательство.
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