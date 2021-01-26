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Размеры детских пособий вырастут в Беларуси с 1 февраля
26.01.2021 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. В Беларуси уже со следующей недели увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты республики.
© Sputnik / Константин Михальчевский
Таким образом, размер пособия на первого ребенка составит 472,92 рубля, на второго и последующих детей – 540,48 рубля, на ребенка-инвалида – 608,04 рубля. По сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020-го пособие вырастет на 10,5 %, а относительно перерасчета с 1 февраля того же года – на 16,6 %.
Напомним, пособия перерасчитываются дважды в год в связи с ростом среднемесячной зарплаты у белорусов. В 4-м квартале прошлого года она составила 1 351,20 рублей.
В конце прошлого года министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что единовременное пособие тоже вырастет: при рождении первого ребенка – почти 2,7 тысячи рублей (1069 долларов), второго и последующих детей – до 3,8 тысячи рублей (1505 долларов).
Семейный капитал
© Sputnik / Наталья Селиверстова
С 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах; на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.
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Суммы этих социальных выплат перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.
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