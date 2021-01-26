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Размеры детских пособий вырастут в Беларуси с 1 февраля

26.01.2021 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. В Беларуси уже со следующей недели увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты республики.

© Sputnik / Константин Михальчевский
Минтруда: семейный капитал могут давать при рождении второго ребенка

Таким образом, размер пособия на первого ребенка составит 472,92 рубля, на второго и последующих детей – 540,48 рубля, на ребенка-инвалида – 608,04 рубля. По сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020-го пособие вырастет на 10,5 %, а относительно перерасчета с 1 февраля того же года – на 16,6 %.

Напомним, пособия перерасчитываются дважды в год в связи с ростом среднемесячной зарплаты у белорусов. В 4-м квартале прошлого года она составила 1 351,20 рублей.

В конце прошлого года министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что единовременное пособие тоже вырастет: при рождении первого ребенка – почти 2,7 тысячи рублей (1069 долларов), второго и последующих детей – до 3,8 тысячи рублей (1505 долларов).

Семейный капитал

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Детские пособия вырастут в Беларуси в 2021 году. Насколько?
Глава ведомства в середине января 2021 года рассказала, что семейный капитал могут начать давать при рождении второго ребенка, сейчас это новшество обсуждается. На данный момент по программе семейного капитала при рождении третьего ребенка белорусская семья получает 22,5 тысячи рублей.

С 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах; на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

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Теги: Минск
 
 
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Суммы этих социальных выплат перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.
 
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