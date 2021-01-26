В Минске азербайджанец похитил 38 тысяч долларов у семьи, где его жена подрабатывала няней

Источник материала: Tut.by

В милицию обратился минчанин, который рассказал, что у него похитили 38 тысяч долларов. Оказалось, что деньги украл гражданин Азербайджана, жена которого подрабатывала няней у минчанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

23 января в милицию обратился минчанин, который рассказал что из его квартиры пропали 38 тысяч долларов — за те несколько часов, когда дома никого не было. При этом входная дверь не была взломана.

Милиция установила причастность к преступлению 48-летнего гражданина Азербайджана, супруга которого подрабатывала няней у потерпевшего и имела ключи от его квартиры.

«По предварительной информации, иностранец вытащил ключи из сумочки жены накануне преступления, а когда она ушла из дома, отправился „на дело“. Мужчина нашел в комнате косметичку с валютой, сложил купюры в карманы и рукава куртки», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину задержали на следующий день, распорядиться похищенным он не успел. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в ИВС.

Статья 26 Конституции Беларуси. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.