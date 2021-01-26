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В Минске азербайджанец похитил 38 тысяч долларов у семьи, где его жена подрабатывала няней
26.01.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию обратился минчанин, который рассказал, что у него похитили 38 тысяч долларов. Оказалось, что деньги украл гражданин Азербайджана, жена которого подрабатывала няней у минчанина. Об этом
23 января в милицию обратился минчанин, который рассказал что из его квартиры пропали 38 тысяч долларов — за те несколько часов, когда дома никого не было. При этом входная дверь не была взломана.
Милиция установила причастность к преступлению 48-летнего гражданина Азербайджана, супруга которого подрабатывала няней у потерпевшего и имела ключи от его квартиры.
«По предварительной информации, иностранец вытащил ключи из сумочки жены накануне преступления, а когда она ушла из дома, отправился „на дело“. Мужчина нашел в комнате косметичку с валютой, сложил купюры в карманы и рукава куртки», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчину задержали на следующий день, распорядиться похищенным он не успел. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в ИВС.
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23 января в милицию обратился минчанин, который рассказал что из его квартиры пропали 38 тысяч долларов - за те несколько часов, когда дома никого не было. При этом...
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