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В Бресте КГК пришел к издателю и директору городского журнала «Бинокль»
26.01.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 января утром сотрудники КГК пришли к издателю, а также директору городского журнала «Бинокль».
По предварительной информации, в квартирах проводятся осмотры в рамках проверки за неуплату налогов в особо крупном размере.
(Будет дополнено).
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По предварительной информации, проводится проверка по факту неуплаты налогов в особо крупном размере.
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