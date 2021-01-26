|
"Беларусь: 20 лет в цифрах"
26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Говоря о будущем, не забываем и о достижениях независимой Беларуси. Не хватит и суток эфиров перечислить только самые яркие успехи и наработки последних двух десятков лет. Но мы рискнули выбрать самое важное. Дайджест Агентства теленовостей - "Беларусь: 20 лет в цифрах".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говоря о будущем, не забываем и о достижениях независимой Беларуси. Не хватит и суток эфиров перечислить только самые яркие успехи и наработки последних двух...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)