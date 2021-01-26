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Говоря о будущем, не забываем и о достижениях независимой Беларуси. Не хватит и суток эфиров перечислить только самые яркие успехи и наработки последних двух десятков лет. Но мы рискнули выбрать самое важное. Дайджест Агентства теленовостей - "Беларусь: 20 лет в цифрах".



