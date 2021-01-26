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300-летняя церковь из деревни Барань Витебской области стала выставочным залом

26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Памятник деревянного зодчества - 300-летняя церковь из деревни Барань Витебской области - стал выставочным залом. Один из стародавних объектов на территории Белорусского музея архитектуры и быта представляет экспозицию "Сакральная культура в народном быту Островетчины". Более сотни экспонатов - иконы, медальоны, кресты, авторские и работы неизвестных мастеров - собраны в деревнях и местечках края во время научных экспедиций. Большая часть предметов отреставрирована. Уникальные экспонаты и рукотворные мини-часовенки. Основные разделы выставки на этой неделе пополнятся новыми предметами.

 
 
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Памятник деревянного зодчества - 300-летняя церковь из деревни Барань Витебской области - стал выставочным залом. Один из стародавних объектов на территории...
 
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