300-летняя церковь из деревни Барань Витебской области стала выставочным залом

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Памятник деревянного зодчества - 300-летняя церковь из деревни Барань Витебской области - стал выставочным залом. Один из стародавних объектов на территории Белорусского музея архитектуры и быта представляет экспозицию "Сакральная культура в народном быту Островетчины". Более сотни экспонатов - иконы, медальоны, кресты, авторские и работы неизвестных мастеров - собраны в деревнях и местечках края во время научных экспедиций. Большая часть предметов отреставрирована. Уникальные экспонаты и рукотворные мини-часовенки. Основные разделы выставки на этой неделе пополнятся новыми предметами.