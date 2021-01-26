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В Минске в полтора раза выросло количество автохлама

26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске количество автоподснежников увеличилось в полтора раза. Жители столицы все чаще оставляют неэксплуатируемые транспортные средства на стоянках и занимают парковочные места. Нередко автохлам становится причиной детского травматизма и пожаров. Среди таких авто немало грузовиков. Перевоз именно такого крупногабаритного транспорта наиболее сложный и затратный, так как задействуется специальная техника. Если в течение трех месяцев после перемещения на спецстоянку хозяин не объявился, авто отправляют в утиль. К слову, в столице учет забытых авто сейчас ведется в режиме онлайн в специальном электронном журнале.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске количество автоподснежников увеличилось в полтора раза. Жители столицы все чаще оставляют неэксплуатируемые транспортные средства на стоянках и...
 
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