Более 4,5 тысячи лифтов заменят в Беларуси в ближайшие 5 лет

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Как правило, их нормативный срок эксплуатации четверть века. Устаревшее оборудование меняют в плановом порядке. В Минске, например, в этом году установят более 340 новых лифтов. А за пять лет эта цифра составит более полутора тысяч. Отметим, за прошлую пятилетку в жилфонде столицы, чтобы исключить использование оборудования с превышением сроков эксплуатации, провели масштабную работу. Всего заменили более 5700 лифтов.





Тимофей Кремез, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства: "Новое лифтовое оборудование менее энергопотребляемое. В среднем уходит на 20 % меньше. Дополнительно принято решение и мы, начиная с 2016 года, устанавливаем в лифтовых кабинах систему видеонаблюдения. Конечно, лифтовое оборудование уже по-другому выглядит. В нем приятно ехать, есть звуковое подтверждение остановки на том или ином этаже и много других технических новшеств".

В среднем, на замену лифта уходит до 3 месяцев. Процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж старого подъемника и технических узлов, установка новых кабин и дверей, а также пусконаладочные работы. В эксплуатацию лифт вводят только после проверки специальной комиссией.