ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 4,5 тысячи лифтов заменят в Беларуси в ближайшие 5 лет

26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как правило, их нормативный срок эксплуатации четверть века. Устаревшее оборудование меняют в плановом порядке. В Минске, например, в этом году установят более 340 новых лифтов. А за пять лет эта цифра составит более полутора тысяч. Отметим, за прошлую пятилетку в жилфонде столицы, чтобы исключить использование оборудования с превышением сроков эксплуатации, провели масштабную работу. Всего заменили более 5700 лифтов.

Тимофей Кремез, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства: "Новое лифтовое оборудование менее энергопотребляемое. В среднем уходит на 20 % меньше. Дополнительно принято решение и мы, начиная с 2016 года, устанавливаем в лифтовых кабинах систему видеонаблюдения. Конечно, лифтовое оборудование уже по-другому выглядит. В нем приятно ехать, есть звуковое подтверждение остановки на том или ином этаже и много других технических новшеств".

В среднем, на замену лифта уходит до 3 месяцев. Процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж старого подъемника и технических узлов, установка новых кабин и дверей, а также пусконаладочные работы. В эксплуатацию лифт вводят только после проверки специальной комиссией.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как правило, их нормативный срок эксплуатации четверть века. Устаревшее оборудование меняют в плановом порядке. В Минске, например, в этом году установят более 340...
 
Новости дня
Новости общества
 
Юриста ФБК вывезли из России с мешком на голове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by