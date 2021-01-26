Продолжается масштабная подготовка ко Всебелорусскому народному собранию

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Продолжается подготовка к одному из главных событий года - Всебелорусскому народному собранию. Делегаты активно делятся предложениями, проводят встречи с коллективами на предприятиях и организациях. По словам делегата от Минска Наталии Бушной, директора первой столичной гимназии, в ближайшей пятилетке важно не только сохранить доступность образования, но и сделать его еще более качественным.

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска: "Любая инновация в нашей сфере должна, прежде всего, базироваться на том, останется образование доступным и сохранится, приумножится ли то качество образования, которым мы сейчас гордимся. Сейчас идет обсуждение проведения национального экзамена. Это достаточно серьезный шаг. И он требует серьезной подготовки. Нужно делать некую единую аттестацию. Уйти от того, что в школе использую одни критерии, одни условия проведения экзаменационной кампании, а ЦТ - совершенно другие условия".

Всего Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов из разных сфер - от рабочих до руководителей столичных предприятий.