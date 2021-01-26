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Свежая живопись с геометкой "Беларусь" в арт-пространствах НЦСИ
26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские ландшафты, которые не увидишь в многотиражных фото, - на стенах Центра современных искусств. Арт-галерея объединила 7 мини-экспозиций. Это премьерные пейзажи молодых художников, которые получили творческое образование в Минске, Могилеве и Гомеле. Работы с геометкой "Беларусь" архивируют с натуры. Авторские штрихи с основой русского академизма. Большинство лирической живописи - от классических изображений до городских зарисовок - написаны за последний год.
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Белорусские ландшафты, которые не увидишь в многотиражных фото, - на стенах Центра современных искусств. Арт-галерея объединила 7 мини-экспозиций. Это премьерные...
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