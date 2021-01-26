ООН проводит онлайн-саммит по вопросам изменения климата

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По его итогам, как ожидается, будет запущена программа действий по адаптации к нынешней экологической ситуации на планете. Она должна будет установить четкие обязательства каждого члена организации по реализации конкретных усилий для сохранения климата. Выступил на саммите и Генсек ООН Антонио Гутерриш.





Антонио Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Мы начинаем этот год с повышенного осознания важности устойчивости. Пандемия COVID-19 напомнила нам, что мы не можем позволить себе игнорировать известные риски. Нарушение климата - это опасность, о которой мы хорошо знаем. Мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией. Мы уже являемся свидетелями беспрецедентных экстремальных климатических явлений и нестабильности, влияющих на жизни и средства к существованию на всех континентах".

По словам главы ООН, поддержка новых мер должна стать моральным, экономическим и социальным приоритетом. А для равномерного экологического развития как богатых, так и развивающихся стран после пандемии понадобятся триллионы долларов.



