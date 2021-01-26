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Все самое интересное из первых уст. Одним из пунктов остановки участников молодежного патриотического трудового проекта "Зимний маршрут" стала школа № 1 Дубровно. Старшеклассникам студотрядовцы рассказали о своих вузах, о самых интересных объектах, на которых трудились в составе студенческих отрядов. Младшим школьникам предложили совершить путешествие по Беларуси, разукрасив репродукции с изображением памятных мест нашей страны.

Республиканский патриотический проект "Зимний маршрут" пролегает по территории трех областей - Могилевской, Гродненской, Витебской. На севере страны старт взят в Новополоцке, затем участники отправились в Дубровенский район, посещая памятные места.