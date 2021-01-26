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Одним из пунктов остановки участников патриотического трудового проекта "Зимний маршрут" стала школа № 1 Дубровно
26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
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Одним из пунктов остановки участников патриотического трудового проекта "Зимний маршрут" стала школа № 1 Дубровно
Все самое интересное из первых уст. Одним из пунктов остановки участников молодежного патриотического трудового проекта "Зимний маршрут" стала школа № 1 Дубровно....
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