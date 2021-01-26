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C чем приедут делегаты ВНС в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы?
26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всебелорусское собрание - это настоящая народная форма диалога, когда избранники от людей могут вынести вопросы на республиканский уровень. Те, кто сегодня против проведения такого мероприятия, в первую очередь против социальной стабильности и общественного диалога в обществе. С чем приедут делегаты в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы?
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Всебелорусское собрание - это настоящая народная форма диалога, когда избранники от людей могут вынести вопросы на республиканский уровень. Те, кто сегодня против...
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