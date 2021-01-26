C чем приедут делегаты ВНС в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы?

Источник материала: БT

Всебелорусское собрание - это настоящая народная форма диалога, когда избранники от людей могут вынести вопросы на республиканский уровень. Те, кто сегодня против проведения такого мероприятия, в первую очередь против социальной стабильности и общественного диалога в обществе. С чем приедут делегаты в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы?



