В Гродно на совещании делегатов ВНС обсудили программу социально экономического развития

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Страна продолжает подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию. В Гродно на совещании делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента обсудили программу социально-экономического развития . Участники выдвинули и ряд собственных предложений, собранных в том числе и во время работы общественных приемных и диалоговых площадок. В частности, педагоги предлагают больше уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи. Обсуждение вопросов, которые планируется вынести на Всебелорусское народное собрание, продолжится. Совещания по социально-экономическому развитию страны будут проходить в регионах до конца недели.