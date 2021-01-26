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В Гродно на совещании делегатов ВНС обсудили программу социально экономического развития
26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Страна продолжает подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию. В Гродно на совещании делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента
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Страна продолжает подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию. В Гродно на совещании делегатов форума с участием представителей правительства и...
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