ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно на совещании делегатов ВНС обсудили программу социально экономического развития

26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Страна продолжает подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию. В Гродно на совещании делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента обсудили программу социально-экономического развития. Участники выдвинули и ряд собственных предложений, собранных в том числе и во время работы общественных приемных и диалоговых площадок. В частности, педагоги предлагают больше уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи. Обсуждение вопросов, которые планируется вынести на Всебелорусское народное собрание, продолжится. Совещания по социально-экономическому развитию страны будут проходить в регионах до конца недели.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна продолжает подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию. В Гродно на совещании делегатов форума с участием представителей правительства и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуры к биометрическим паспортам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by