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Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуры к биометрическим паспортам

26.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внедрение биометрических документов в жизнь белорусского общества. Об этом накануне говорили во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуру к новым паспортам. ID-карта будет использоваться как внутренний документ, а биометрический паспорт нужен для поездок в другие страны. Визуально он похож на привычную белорусам "синюю книжку". Главный критерий президента - добиться максимальной безопасности данных белорусов и доработать отдельные моменты.


Правительство предложило уже 30 апреля начать цифровизацию


Однако после детального обсуждения документ отправлен на доработку. Отметим, введение новых паспортов не отменяет старые. Документы действительны до окончания своего срока. Как предполагает МВД, в этом году выдадут до 800 тысяч ID-карточек и около 300 тысяч биометрических паспортов. Новая дата внедрения документов станет известна позже.

 
 
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Внедрение биометрических документов в жизнь белорусского общества. Об этом накануне говорили во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко и профильные...
 
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