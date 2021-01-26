|
Гродно и область завалило снегом: 10-балльные пробки, упавшие деревья, коммунальники на дорогах
26.01.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродно и область засыпало снегом. Утром город стоял в 10-балльных пробках.
Коммунальники постоянно чистят дороги. Если ваша машина припаркована в первой полосе, уберите ее, пожалуйста, с проезжей части.
За последние сутки в областном центре произошло 24 аварии — это существенно больше, чем обычно.
Видео:
Спасатели сообщают, что в Гродненской области из-за обильных снегопадов упали 16 деревьев, 3 из них рухнули на автомобили и повредили их. Периодически нарушалось электроснабжение 31 населенного пункта в Гродненской области.
В Гродно на улице О. Соломовой из-за падения столба временно было обесточено 20 частных домов.
В деревне Рыбница из-за упавшего на линию электропередач дерева нарушилось электроснабжение садоводческого кооператива.
Сейчас в области сложная дорожная обстановка. На дорогах Аульс — Путришки, Поречье — Озеры и Гродно — Коробчицы, а также на Бульваре Ленинского Комсомола и Горького, 96, в Гродно деревья упали на проезжую часть, из-за чего было затруднено движение.
ГАИ Гродно призывает вас по возможности отказаться от поездок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если ваша машина припаркована в первой полосе, уберите ее, пожалуйста, с проезжей части.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)