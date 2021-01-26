Гродно и область завалило снегом: 10-балльные пробки, упавшие деревья, коммунальники на дорогах

Источник материала: Tut.by

Гродно и область засыпало снегом. Утром город стоял в 10-балльных пробках.

Коммунальники постоянно чистят дороги. Если ваша машина припаркована в первой полосе, уберите ее, пожалуйста, с проезжей части.

За последние сутки в областном центре произошло 24 аварии — это существенно больше, чем обычно.



Во время утреннего часа пик центр Гродно стоял в 10-балльных пробках. Фото: АвтоГродно



Фото: АвтоГродно





Спасатели сообщают, что в Гродненской области из-за обильных снегопадов упали 16 деревьев, 3 из них рухнули на автомобили и повредили их. Периодически нарушалось электроснабжение 31 населенного пункта в Гродненской области.





В Гродно на улице О. Соломовой из-за падения столба временно было обесточено 20 частных домов.

В деревне Рыбница из-за упавшего на линию электропередач дерева нарушилось электроснабжение садоводческого кооператива.





Сейчас в области сложная дорожная обстановка. На дорогах Аульс — Путришки, Поречье — Озеры и Гродно — Коробчицы, а также на Бульваре Ленинского Комсомола и Горького, 96, в Гродно деревья упали на проезжую часть, из-за чего было затруднено движение.

ГАИ Гродно призывает вас по возможности отказаться от поездок.