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Гродно и область завалило снегом: 10-балльные пробки, упавшие деревья, коммунальники на дорогах

26.01.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродно и область засыпало снегом. Утром город стоял в 10-балльных пробках.

 

Коммунальники постоянно чистят дороги. Если ваша машина припаркована в первой полосе, уберите ее, пожалуйста, с проезжей части.

 

За последние сутки в областном центре произошло 24 аварии — это существенно больше, чем обычно.


Во время утреннего часа пик центр Гродно стоял в 10-балльных пробках. Фото: АвтоГродно

Фото: АвтоГродно

Видео: АвтоГродно
 


Спасатели сообщают, что в Гродненской области из-за обильных снегопадов упали 16 деревьев, 3 из них рухнули на автомобили и повредили их. Периодически нарушалось электроснабжение 31 населенного пункта в Гродненской области.


В Гродно на улице О. Соломовой из-за падения столба временно было обесточено 20 частных домов.

В деревне Рыбница из-за упавшего на линию электропередач дерева нарушилось электроснабжение садоводческого кооператива.


Сейчас в области сложная дорожная обстановка. На дорогах Аульс — Путришки, Поречье — Озеры и Гродно — Коробчицы, а также на Бульваре Ленинского Комсомола и Горького, 96, в Гродно деревья упали на проезжую часть, из-за чего было затруднено движение.

ГАИ Гродно призывает вас по возможности отказаться от поездок.

 
Теги: Гродно
 
 
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Если ваша машина припаркована в первой полосе, уберите ее, пожалуйста, с проезжей части.
 
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