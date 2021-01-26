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Задержанные на выходных студенты-медики и врач получили сутки ареста. Студентка помогала бездомным

26.01.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суды Минска 25 января дали сутки ареста и штрафы студентам-медикам и врачу за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они были задержаны 23 января, в субботу. Эта информация появилась у волонтеров лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».


Карина Радченко оказывает медпомощь бездомным. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

15 суток получила студентка 6 курса БГМУ Карина Радченко. Ее задержали при оказании помощи бездомным людям в рамках инициативы «Уличная медицина» и судили в суде Октябрьского района Минска. Также 15 суток по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) получила ассистент-волонтер «Уличной медицины» Татьяна Лобоза. Обеих девушек задержали в Михайловском сквере, где волонтеры в выходные осматривают пациентов — бездомных людей. Волонтерский проект «Уличная медицина» с ноября 2018 года оказывает медицинскую и консультационную помощь бездомным людям в Минске.

Студентке 6 курса БГМУ Анастасии Матвеенко по ч.1 ст. 23.34 КоАП суд Фрунзенского района дал штраф в 30 базовых.

Врач-интерн анестезиолог-реаниматолог 10-й городской клинической больницы Минска Дарина Виноградова также получила 15 суток ареста по ч.1. ст. 23.34 КоАП. Ее судили в суде Фрунзенского района Минска.

Также 23 января была задержана врач-гематолог Надежда Петровская. Она известный врач и раньше была заведующей онкогематологическим отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сейчас работает в частных медцентрах. По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» в суде Центрального района ее судили по ч.3 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. Дело отправили на доработку.

 
Теги: Минск
 
 
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Суды Минска 25 января дали сутки ареста и штрафы студентам-медикам и врачу за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они были...
 
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