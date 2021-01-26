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Ремонт в котельной Новой Боровой отложили - горячая вода и тепло в домах будут

26.01.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт в котельной в Новой Боровой, запланированный на сегодня, отложили. Об этом сообщила компания «А-100 Комфорт».

Вчера анонсировался ремонт в котельной «Копище-2», из-за которого 26 января в нескольких кварталах Новой Боровой могло не быть горячей воды и тепла.

Проведение ремонта предприятие «Минрайтеплосеть» отложило. Отопление и горячая вода в квартале будут по плану.

О том, когда будет ремонт, обещают сообщить дополнительно.

 
 
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Ремонт в котельной в Новой Боровой, запланированный на сегодня, отложили. Об этом сообщила компания «А-100 Комфорт».
 
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