Ремонт в котельной Новой Боровой отложили - горячая вода и тепло в домах будут

Источник материала: Tut.by

Ремонт в котельной в Новой Боровой, запланированный на сегодня, отложили. Об этом сообщила компания «А-100 Комфорт».

Вчера анонсировался ремонт в котельной «Копище-2», из-за которого 26 января в нескольких кварталах Новой Боровой могло не быть горячей воды и тепла.

Проведение ремонта предприятие «Минрайтеплосеть» отложило. Отопление и горячая вода в квартале будут по плану.

О том, когда будет ремонт, обещают сообщить дополнительно.