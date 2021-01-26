«Люди спрашивали, как мы живем». История семьи с незрячими родителями и здоровым малышом

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Патриция родилась на небольшом сроке, из-за этого у нее ретинопатия недоношенных — заболевание глаз, из-за которого всю свою жизнь девушка видела лишь силуэты и могла различить день и ночь. Но это не помешало ей завести семью — с незрячим мужем Денисом они родили здорового ребенка — Рому. Это сюжет о буднях необычной семьи с честным рассказом о быте и первых проблемах, мнении окружающих и поддержке, маленьких радостях и большой любви. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.