Что происходит в Беларуси 26 января

Источник материала: Tut.by

Утро вторника началось с сообщений о том, что 25 января был задержан артист Камерного хора Денис Иванов, а бывшего студента БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича, которого в ноябре — декабре восемь раз судили за участие в воскресных маршах, отпустили из ЦИП на Окрестина без объяснения причин. Рассказываем в нашем онлайне о событиях, которые происходят в нашей стране 26 января.



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