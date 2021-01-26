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Что происходит в Беларуси 26 января

26.01.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утро вторника началось с сообщений о том, что 25 января был задержан артист Камерного хора Денис Иванов, а бывшего студента БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича, которого в ноябре — декабре восемь раз судили за участие в воскресных маршах, отпустили из ЦИП на Окрестина без объяснения причин. Рассказываем в нашем онлайне о событиях, которые происходят в нашей стране 26 января.


Снимок носит иллюстративный характер

 
 
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Рассказываем в нашем онлайне о событиях, которые происходят в нашей стране 26 января.
 
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