Экс-студента БГУИР, которому суд дал 114 суток ареста за марши, внезапно отпустили с Окрестина

Источник материала: Tut.by

Яна Солоновича , бывшего студента БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ, которого в ноябре — декабре восемь раз судили за участие в воскресных маршах, отпустили из ЦИП на Окрестина без объяснения причин. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» в своем телеграм-канале . За решеткой молодой человек должен был провести 114 дней и выйти на свободу только в конце февраля.



Фото: TUT.BY

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Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа, и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала ранее Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.

Так и произошло. В итоге, если сложить сутки, которые Ян получил на всех судах, за решеткой он должен провести 114 дней и выйти на свободу только в конце февраля. При этом защитник молодого человека Дмитрий Пигуль уверен, что, учитывая ситуацию Яна, за решеткой он должен был оказаться всего на 37 дней. Во время судебных заседаний свое мнение адвокат пояснял так: узнав в начале ноября о том, что Ян посещал массовые мероприятия в сентябре — октябре, сотрудник, который вел административный процесс, должен был сразу составить семь протоколов или один и переслать в суд. В итоге максимум, который студент мог получить за правонарушения, в которых признался, — 25 суток. Плюс 12 суток, что суд назначил ему за шествие 1 ноября, когда его задержали.

Ян находился на Окрестина. Правозащитники признали Яна политзаключенным.