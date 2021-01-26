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На белорусско-польской границе из-за сложных погодных условий перестал работать пункт пропуска
26.01.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В польском пункте пропуска Бобровники (Берестовица) было полностью остановлено оформление въезда-выезда. Как
В 11.20 оформление в Бобровниках возобновилось.
ГПК рекомендует учитывать в том числе и погоду при планировании пересечения белорусско-польской границы.
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В польском пункте пропуска Бобровники (Берестовица) полностью остановлено оформление въезда-выезда.
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