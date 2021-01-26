На белорусско-польской границе из-за сложных погодных условий перестал работать пункт пропуска

Источник материала: Tut.by

В польском пункте пропуска Бобровники (Берестовица) было полностью остановлено оформление въезда-выезда. Как сообщал ГПК со ссылкой на польскую сторону, пропуск через границу был прекращен в связи со сложными погодными условиями.



Фото: Гродненская правда

В 11.20 оформление в Бобровниках возобновилось.

ГПК рекомендует учитывать в том числе и погоду при планировании пересечения белорусско-польской границы.