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На белорусско-польской границе из-за сложных погодных условий перестал работать пункт пропуска

26.01.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В польском пункте пропуска Бобровники (Берестовица) было полностью остановлено оформление въезда-выезда. Как сообщал ГПК со ссылкой на польскую сторону, пропуск через границу был прекращен в связи со сложными погодными условиями.


Фото: Гродненская правда

В 11.20 оформление в Бобровниках возобновилось.

ГПК рекомендует учитывать в том числе и погоду при планировании пересечения белорусско-польской границы.

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Теги: Гродно
 
 
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В польском пункте пропуска Бобровники (Берестовица) полностью остановлено оформление въезда-выезда.
 
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