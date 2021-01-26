|
Передумали: в Новой Боровой не будут отключать отопление и горячую воду
26.01.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Проведение ремонтных работ в котельной "Копище-2", которая обслуживает в том числе и столичный район Новая Боровая, отложено, сообщили во вторник в Telegram-канале обслуживающей район компании "А-100 Комфорт".
"Отопление и горячую воду в кварталы Новой Боровой будут подавать в штатном режиме", — говорят в компании.
© Sputnik / Вадим Жернов
О сроках, когда ремонт все же начнется, обещают сообщить предварительно.
25 января обслуживающая компания Новой Боровой заявляла, что 26 января в районе весь день
Проблемная Боровая
В этом году в районе неполадки с отоплением случались дважды – 14, а затем и 16 января, проблемы обслуживающая компания объяснила аварией на котельной.
В 2020 году жители также испытывали проблемы с водоснабжением. С 15 по 18 ноября в Новой Боровой
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее коммунальные власти города планировали ремонт в котельной, но решили отложить работы на неопределенный срок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)