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Передумали: в Новой Боровой не будут отключать отопление и горячую воду

26.01.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Проведение ремонтных работ в котельной "Копище-2", которая обслуживает в том числе и столичный район Новая Боровая, отложено, сообщили во вторник в Telegram-канале обслуживающей район компании "А-100 Комфорт".

"Отопление и горячую воду в кварталы Новой Боровой будут подавать в штатном режиме", — говорят в компании.

© Sputnik / Вадим Жернов
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О сроках, когда ремонт все же начнется, обещают сообщить предварительно.

25 января обслуживающая компания Новой Боровой заявляла, что 26 января в районе весь день не будет тепла и горячей воды. В частности, в кварталах "Центральный парк", "Нескучный сад", "Северное сияние", "Квартал-парк" и "Цветной квартал".

Проблемная Боровая

В этом году в районе неполадки с отоплением случались дважды – 14, а затем и 16 января, проблемы обслуживающая компания объяснила аварией на котельной.

В 2020 году жители также испытывали проблемы с водоснабжением. С 15 по 18 ноября в Новой Боровой отсутствовала горячая и холодная вода. Был организован подвоз питьевой воды. Многие минчане самостоятельно привезли местным жителям бутилированную воду. По словам главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, причины проблем были в повреждении запорной арматуры на подающей воду трубе, вентиль кто-то срезал и заварил.

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Теги: Минск
 
 
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