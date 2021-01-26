Гомельские власти собирают идеи для празднования Дня города

Источник материала: Tut.by

В Гомеле объявили открытый конкурс творческих проектов к празднованию Дня города. Его победители получат государственную финансовую поддержку для реализации замыслов, сообщает городской журнал «Белка».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Участвовать может любой житель областного центра, если ему исполнилось 18 лет. Заявки принимают и от организаций.

Конкурс включает пять номинаций:

концепция Дня города,

дизайн (графические изображения, муралы, логотипы),

локальные площадки (организация концертов, выставок),

творчество (стихи, очерки, рассказы, музыкальные или инструментальные произведения),

городские легенды (принимаются не только истории, но и их материальное воплощение в виде малых архитектурных форм, театральных постановок и прочего).

В заявку (форма здесь ) входит презентация проекта. Также должно быть описание продуктов или услуг, которые подразумевает задумка.

Заявки с обязательной пометкой #ГОМЕЛЬИДЕЙНЫЙ принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса gomelculture@post.gomel.by до 22 марта.

Со 2 по 12 апреля запланирована публичная презентация проектов, прошедших предварительный конкурсный отбор. Онлайн-голосование будет открытым и пройдет с 15 по 30 апреля.

В этом году День города гомельчане будут отмечать во второй декаде сентября и совместят с фестивалем хореографического искусства «Сожский хоровод».