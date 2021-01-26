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Гомельские власти собирают идеи для празднования Дня города

26.01.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле объявили открытый конкурс творческих проектов к празднованию Дня города. Его победители получат государственную финансовую поддержку для реализации замыслов, сообщает городской журнал «Белка».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Участвовать может любой житель областного центра, если ему исполнилось 18 лет. Заявки принимают и от организаций.

Конкурс включает пять номинаций:

  • концепция Дня города,
  • дизайн (графические изображения, муралы, логотипы),
  • локальные площадки (организация концертов, выставок),
  • творчество (стихи, очерки, рассказы, музыкальные или инструментальные произведения),
  • городские легенды (принимаются не только истории, но и их материальное воплощение в виде малых архитектурных форм, театральных постановок и прочего).

В заявку (форма здесь) входит презентация проекта. Также должно быть описание продуктов или услуг, которые подразумевает задумка.

Заявки с обязательной пометкой #ГОМЕЛЬИДЕЙНЫЙ принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса gomelculture@post.gomel.by до 22 марта.

Со 2 по 12 апреля запланирована публичная презентация проектов, прошедших предварительный конкурсный отбор. Онлайн-голосование будет открытым и пройдет с 15 по 30 апреля.

В этом году День города гомельчане будут отмечать во второй декаде сентября и совместят с фестивалем хореографического искусства «Сожский хоровод».

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Теги: Гомель
 
 
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Победители получат финансовую поддержку для реализации замыслов.
 
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