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Гомельские власти собирают идеи для празднования Дня города
26.01.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле объявили открытый конкурс творческих проектов к празднованию Дня города. Его победители получат государственную финансовую поддержку для реализации замыслов,
Участвовать может любой житель областного центра, если ему исполнилось 18 лет. Заявки принимают и от организаций.
Конкурс включает пять номинаций:
В заявку (форма
Заявки с обязательной пометкой #ГОМЕЛЬИДЕЙНЫЙ принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса gomelculture@post.gomel.by до 22 марта.
Со 2 по 12 апреля запланирована публичная презентация проектов, прошедших предварительный конкурсный отбор. Онлайн-голосование будет открытым и пройдет с 15 по 30 апреля.
В этом году День города гомельчане будут отмечать во второй декаде сентября и совместят с фестивалем хореографического искусства «Сожский хоровод».
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Победители получат финансовую поддержку для реализации замыслов.
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