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Фермер из Городокского района отсидел 10 суток за поднятый над усадьбой БЧБ-флаг

26.01.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владелец крестьянского хозяйства «Плавь» в деревне Канаши Городокского района Виктор Быков отсидел 10 суток за поднятый над своей усадьбой БЧБ-флаг. Суд Городокского района усмотрел в этом нарушение ч. 1 ст. 23.34 КоАП, сообщает «Віцебская вясна».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В конце ноября фермер поднял на своем подворье бело-красно-белый флаг — в знак солидарности с задержанными участниками мирных шествий в стране. Полотнище прикрепил к длинному деревянному шесту, чтобы было видно издалека. Флаг провисел больше месяца — до 3 января.

— Казалось, флаг висел, никому не мешал. Однако, видимо, кто-то подсказал милиции. 3 января она приехала. Меня не было дома, я работал. Милиционеры оставили повестку на вечер, а это было воскресенье. Видимо, очень хотели меня забрать, потому что даже ходили по соседям, спрашивали, веду ли я агитацию. Я приехал в РОВД в тот же день — и остался там на 10 суток, — рассказал Виктор Быков.

В суде фермер честно признался, что поднял флаг в знак протеста против нарушений Конституции, фальсификации выборов, насилия и беззакония, которые происходят в стране.

Судья Анна Гуринова посчитала, что Виктор Быков устроил в усадьбе несанкционированный пикет, и наказала его 10 сутками административного ареста.

 
 
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В конце ноября фермер поднял на своем подворье бело-красно-белый флаг - в знак солидарности с задержанными участниками мирных шествий в стране. Полотнище прикрепил...
 
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