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Умерла 32-летняя женщина из Калинковичей, получившая в бане ожоги из-за лопнувшего котла с кипятком
26.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умерла 32-летняя жительница Калинковичей, которая неделю назад
Вечером 17 января Анна парилась в бане, в какой-то момент в котле с горячей водой произошел разрыв сварочного шва — и кипяток вылился прямо на женщину.
Пострадавшую с ожогами доставили в Калинковичскую районную больницу. А после, учитывая состояние, перевезли в реанимацию в Гомель.
Несмотря на усилия врачей, 23 января женщина умерла. У нее остались две дочки.
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Несмотря на усилия врачей, 23 января Анна умерла. У нее остались две дочки.
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