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Умерла 32-летняя женщина из Калинковичей, получившая в бане ожоги из-за лопнувшего котла с кипятком

26.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умерла 32-летняя жительница Калинковичей, которая неделю назад получила ожоги, когда парилась в бане. Об этом TUT.BY сообщили друзья молодой женщины.


Вечером 17 января Анна парилась в бане, в какой-то момент в котле с горячей водой произошел разрыв сварочного шва — и кипяток вылился прямо на женщину.

Пострадавшую с ожогами доставили в Калинковичскую районную больницу. А после, учитывая состояние, перевезли в реанимацию в Гомель.

Несмотря на усилия врачей, 23 января женщина умерла. У нее остались две дочки.

 
Теги: Гомель
 
 
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Несмотря на усилия врачей, 23 января Анна умерла. У нее остались две дочки.
 
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