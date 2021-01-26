Умерла 32-летняя женщина из Калинковичей, получившая в бане ожоги из-за лопнувшего котла с кипятком

Источник материала: Tut.by

Умерла 32-летняя жительница Калинковичей, которая неделю назад получила ожоги , когда парилась в бане. Об этом TUT.BY сообщили друзья молодой женщины.





Вечером 17 января Анна парилась в бане, в какой-то момент в котле с горячей водой произошел разрыв сварочного шва — и кипяток вылился прямо на женщину.

Пострадавшую с ожогами доставили в Калинковичскую районную больницу. А после, учитывая состояние, перевезли в реанимацию в Гомель.

Несмотря на усилия врачей, 23 января женщина умерла. У нее остались две дочки.