У телеканала СТВ спустя полгода появился новый гендиректор

Источник материала: Tut.by

Руководителем телеканала СТВ стал Кирилл Казаков. Соответствующее решение 26 января принял Александр Лукашенко, сообщает «Пул первого» .



Кирилл Казаков. Скриншот видео телеканала СТВ

До настоящего времени Кирилл Казаков занимал должность заместителя генерального директора и являлся исполняющим обязанности гендиректора телеканала СТВ.

Напомним, должность генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» оставалась вакантной после того, как в июне 2020 года предыдущий руководитель Игорь Луцкий стал министром информации.

Назначить нового генерального директора СТВ планировали еще в декабре прошлого года, но в итоге назначение все-таки не состоялось. По информации «Пула первого», утверждение зависело от личного разговора с Александром Лукашенко. «На докладной с предложенной фамилией Лукашенко написал «пригласить», — сообщил телеграм-канал.