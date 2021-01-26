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У телеканала СТВ спустя полгода появился новый гендиректор

26.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководителем телеканала СТВ стал Кирилл Казаков. Соответствующее решение 26 января принял Александр Лукашенко, сообщает «Пул первого».


Кирилл Казаков. Скриншот видео телеканала СТВ

До настоящего времени Кирилл Казаков занимал должность заместителя генерального директора и являлся исполняющим обязанности гендиректора телеканала СТВ.

Напомним, должность генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» оставалась вакантной после того, как в июне 2020 года предыдущий руководитель Игорь Луцкий стал министром информации.

Назначить нового генерального директора СТВ планировали еще в декабре прошлого года, но в итоге назначение все-таки не состоялось. По информации «Пула первого», утверждение зависело от личного разговора с Александром Лукашенко. «На докладной с предложенной фамилией Лукашенко написал «пригласить», — сообщил телеграм-канал.

 
 
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Руководителем телеканала СТВ стал Кирилл Казаков. Соответствующее решение 26 января принял Александр Лукашенко.
 
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