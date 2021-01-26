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У телеканала СТВ спустя полгода появился новый гендиректор
26.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководителем телеканала СТВ стал Кирилл Казаков. Соответствующее решение 26 января принял Александр Лукашенко, сообщает
До настоящего времени Кирилл Казаков занимал должность заместителя генерального директора и являлся исполняющим обязанности гендиректора телеканала СТВ.
Напомним, должность генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» оставалась вакантной после того, как в июне 2020 года предыдущий руководитель Игорь Луцкий стал министром информации.
Назначить нового генерального директора СТВ планировали еще в декабре прошлого года, но в итоге назначение все-таки не состоялось. По
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Руководителем телеканала СТВ стал Кирилл Казаков. Соответствующее решение 26 января принял Александр Лукашенко.
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