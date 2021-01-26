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«Белавиа»: экспресс-тест на SARS-Cov-2 можно сделать в аэропорту перед вылетом

26.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирам, вылетающим в Варшаву, рекомендуется сдать ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления. Как напоминает «Белавиа», наличие одного из таких тестов освободит от необходимости отбывать в Польше 10-дневный карантин.


Фото: страница «Белавиа» в Facebook

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что если вы не смогли сделать тест на антиген в лаборатории, то это можно сделать в аэропорту непосредственно перед вылетом. Для резидентов Республики Беларусь он обойдется в 44 рубля 69 копеек, для нерезидентов — 48 рублей 48 копеек.

Важно помнить, что и ПЦР-тест, и тест на антитела должны быть сделаны не ранее чем за 48 часов до вылета.

Напомним, ранее о том, что меняются правила въезда в страну в период пандемии, сообщила польская пограничная служба. Ведомство рассказало, что лицам, имеющим справку с отрицательным результатом диагностического теста на SARS-CoV-2, не надо будет отбывать 10-дневный карантин.

 
 
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Важно помнить, что и ПЦР-тест, и тест на антитела должны быть сделаны не ранее чем за 48 часов до вылета.
 
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