«Белавиа»: экспресс-тест на SARS-Cov-2 можно сделать в аэропорту перед вылетом

Источник материала: Tut.by

Пассажирам, вылетающим в Варшаву, рекомендуется сдать ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления. Как напоминает «Белавиа», наличие одного из таких тестов освободит от необходимости отбывать в Польше 10-дневный карантин.



Фото: страница «Белавиа» в Facebook

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что если вы не смогли сделать тест на антиген в лаборатории, то это можно сделать в аэропорту непосредственно перед вылетом. Для резидентов Республики Беларусь он обойдется в 44 рубля 69 копеек, для нерезидентов — 48 рублей 48 копеек.

Важно помнить, что и ПЦР-тест, и тест на антитела должны быть сделаны не ранее чем за 48 часов до вылета.

Напомним, ранее о том, что меняются правила въезда в страну в период пандемии, сообщила польская пограничная служба. Ведомство рассказало, что лицам, имеющим справку с отрицательным результатом диагностического теста на SARS-CoV-2, не надо будет отбывать 10-дневный карантин.