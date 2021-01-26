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«Белавиа»: экспресс-тест на SARS-Cov-2 можно сделать в аэропорту перед вылетом
26.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пассажирам, вылетающим в Варшаву, рекомендуется сдать ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления. Как
В пресс-службе авиакомпании пояснили, что если вы не смогли сделать тест на антиген в лаборатории, то это можно сделать в аэропорту непосредственно перед вылетом. Для резидентов Республики Беларусь он обойдется в 44 рубля 69 копеек, для нерезидентов — 48 рублей 48 копеек.
Важно помнить, что и ПЦР-тест, и тест на антитела должны быть сделаны не ранее чем за 48 часов до вылета.
Напомним, ранее о том, что меняются правила въезда в страну в период пандемии,
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Важно помнить, что и ПЦР-тест, и тест на антитела должны быть сделаны не ранее чем за 48 часов до вылета.
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