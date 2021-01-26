Уввеличен размер семейного капитала

С 1 января 2021 года размер семейного капитала в Беларуси был повышен в рамках ежегодной индексации нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год.

По данным Минтруда и соцзащиты, с 1 января новый размер семейного капитала составляет 23 737,5 рубля. С 1 января по 31 декабря 2020 года, семейный капитал назначается в размере 22 500 рублей.

Семейный капитал, увеличенный с учетом инфляции, назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что в 2019 году Александр Лукашенко подписал указ о продлении срока действия программы семейного капитала до 2024 года. В документе говоритлось о том, что для сохранения покупательной способности, размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста инфляции.

начала действовать с 2015 года. Программа «семейный капитал» для поддержки многодетных семейс 2015 года.

Справка БДГ

Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.