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Игорь Ляшенко возглавил "Гродно Азот"
26.01.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Бывший вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко будет руководить "Гродно Азотом", назначение на эту должность согласовал президент Александр Лукашенко во вторник в ходе
При назначении Ляшенко глава государства подчеркнул, что "Гродно Азот" очень важное, стратегическое предприятие, там должен быть порядок.
"Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится – зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это", - приводит слова Лукашенко агентство
Глава государства поручил новому директору "навести там порядок".
"Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Не дай бог что-то случится - потеряем тысячи людей, ни в чем не повинных", - уточнил Лукашенко.
Биография экс-премьера
Игорь Ляшенко родился 5 ноября 1974 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Окончил Гомельский государственный университет, после окончания которого с 1997 года работал на Гомельском химическом заводе. В 2006 году стал директором предприятия.
В сентябре 2013 года Ляшенко был назначен на должность первого заместителя председателя концерна "Белнефтехим". Спустя год, в июле 2014-го, возглавил концерн.
С августа 2018 года стал заместителем премьер-министра, а с мая 2020 Ляшенко возглавил представительство "Гомельтранснефть Дружба" в Минске.
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При назначении глава государства отметил, что на таком стратегическом предприятии должен быть порядок и дисциплина.
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