Белорусские профсоюзы пожалуются в МОТ на санкции ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) опубликовала открытое письмо к Международной организации труда, где пожаловалась на экономические санкции со стороны Евросоюза. Обращение размещено на сайте , под ним может подписаться любой желающий, кто разделяет эту позицию, отметили в пресс-службе ФПБ.

"Европейским союзом необоснованно введены санкции в отношении предприятий страны, затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих. Поэтому мы вынуждены публично выразить свою позицию, подписав это коллективное открытое письмо", – отмечается в тексте обращения.

В письме говорится, что многие белорусы из-за санкций могут остаться без работы и зарплаты, потому что ограничения ударят по госбюджету. Это также отразится на пособиях, пенсиях и зарплатах в образовании и медицине, считают в коллективном обращении.

ФПБ призывает работников фабрик и заводов других стран выразить солидарность и оказать влияние на свои правительства, которые, по мнению федерации, экономически шантажируют Беларусь и нарушают международное право.

Ранее Федерация профсоюзов направила в Совет по правам человека ООН жалобу на антибелорусские санкции в ЕС.

Санкции ЕС и США

В отношении Беларуси введен уже третий пакет санкций, в новом списке еще 29 физических лиц и 7 предприятий. При этом не исключено, что пакет дополнят. Во всяком в случае, в ЕС заявили о таком намерении, если ситуация с правами человека в Беларуси не улучшится.

Всего же в трех списках ЕС числятся 88 физлиц и 7 организаций. Под санкции попали в том числе Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко и его жена Лилия.

Госдепартамент США также распространил визовые ограничения на 63 граждан Беларуси – как заявляли в ведомстве, "за подрыв демократии в стране". А Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, минского ОМОНа и подразделения спецназа "Альфа".